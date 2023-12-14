В ночь с четверга на пятницу, 4 декабря с 20:00 и до 07:00 утра 15 декабря, 24 улицы Владимира будут чистить от снега. Автовладельцев попросили не оставлять там машины. Адреса сообщили в пресс-службе

В ночь с четверга на пятницу, 4 декабря с 20:00 и до 07:00 утра 15 декабря, 24 улицы Владимира будут чистить от снега. Автовладельцев попросили не оставлять там машины. Адреса сообщили в пресс-службе мэрии города. Спецтехника приедет на следующие улицы: – ул. Молодежная; – ул. Гастелло (от ул. Тракторная до ул. Горького); – ул. 850-летия;