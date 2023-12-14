Перед судом предстанет работник одного из салонов сотовой связи Владимира.

Перед судом предстанет работник одного из салонов сотовой связи Владимира. Гражданина обвиняют в незаконной регистрации на пенсионерку абонентских номеров. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что к мужчине обратилась потерпевшая, желая купить мобильник. Вместе с телефоном владимирец попытался продать женщине сим-карту, однако безуспешно. Тогда обвиняемый взял паспорт пенсионерки, внёс персональные данные в электронную базу и оформил на неё стразу 3 номера.В настоящий момент уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд. В ведомстве отмечают, что мужчине грозит до 5 лет заключения.