Во владимирских школах проходят рейды по антитеррористической безопасности Депутаты Заксобрания...

Во владимирских школах проходят рейды по антитеррористической безопасностиДепутаты Заксобрания вместе со специалистами оценили готовность школ Владимира к нештатным ситуациям.Проверили несколько. 13 - ую. Учебное заведение четко выполняет все правила и предписания.В самой большой школе Владимира - 36-ой, где учатся больше полутора тысяч детей, меры безопасности оказались самыми строгими. Здесь установлены несколько турникетов, две рамки и ручной металлоискатель. На входе постоянно дежурят двое охранников.Все в порядке и в трех остальных школах, которые осмотрела комиссия: 38-й, 40-й и 20-й. Такие рейды по антитеррористической безопасности школ проходят регулярно, но трагедия в Брянске скорректировала сроки.Напомним, 7 декабря в гимназии № 5 в Брянске девушка открыла стрельбу по одноклассникам во время уроков. В результате погибли два человека, включая саму стрелявшую.Александр Цыганский, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Значительных нарушений не выявили, единственное будет рекомендация и Управлению образования и администрациям учебных заведений чтобы провести учебу среди сотрудников ЧОП, которые несут службу в образовательных учреждениях на предмет обучения и антитеррористической защищенности и действиям в период пожара.