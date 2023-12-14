Во Владимирской области бывшего сотрудника службы судебных приставов приговорили к 11 годам лишения...

Во Владимирской области бывшего сотрудника службы судебных приставов приговорили к 11 годам лишения свободы за «закладки» наркотиков.Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области, с мая по июнь 2023 года, осужденный дважды приобретал психотропное вещество в крупном размере через интернет, которое помещал в специальные тайники («закладки») на территории Гусь-Хрустального.А также, как выяснилось, мужчина приобрел наркотик для личного употребления, которое хранил у себя в квартире.После очередной «закладки» психотропного вещества — его разоблачили сотрудники территориальных подразделений УФСБ и УНК УМВД, а запрещенное вещество из 15 тайников было изъято.«В ходе расследования мужчина вину признал. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима...» - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Фото: freepik.com