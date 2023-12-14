14 декабря прошло торжественное закрытие Года педагога и наставника, итоги которого подвёл губернатор региона Александр Авдеев.

Во Владимирской областной филармонии состоялось торжественное закрытие Года педагога и наставника. Губернатор региона Александр Авдеев рассказал об итогах в сфере образования.В селе Сновицы Суздальского района открыта начальная школа. Продолжается строительство ещё 7 школ в области: в Коврове, мкр. Сновицы-Веризино, Суздале, Покрове, Гусь-Хрустальном, Вязниках и Доброграде. Завершается капитальный ремонт 8 общеобразовательных учреждений, а также реставрация школы-объекта культурного наследия в Лакинске.Кроме того, в 2023 году открыли три «Доброшколы» в специальных (коррекционных) школах-интернатах, детский технопарк «Кванториум» на базе школы №1 в Александрове, а также создана 31 «Точка роста» в 15 муниципальных образованиях. В 16 учреждениях сельской местности и малых городов улучшили условия для занятий физкультурой, а 40 организаций получили компьютеры и прочим оборудованием для создания для создания цифровой образовательной среды.По словам губернатора, с 1 января 2024 года улучшатся условия ипотеки для учителей. Увеличится возраст получателей льготной ипотеки — с 35 до 41 года. Также вырос размер первоначального взноса — с 600 тысяч до 1 млн рублей и размер компенсации процентов по ипотеке — с 5 тысяч до 10 тысяч рублей.