По подозрению в совершении серии краж из автомобилей правоохранители задержали пятерых жителей Судогодского района.

По подозрению в совершении серии краж из автомобилей правоохранители задержали пятерых жителей Судогодского района. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.В начале декабря в полицию поступило сразу четыре заявления от владельцев транспортных средств. Так, в одном случае из припаркованной во Владимире машины исчезли динамики, магнитола и прочее оборудование. В общем счёте хозяевам автомобилей причинён ущерб на сумму свыше 75 тыс. рублей.Стражи порядка оперативно вышли на след подозреваемых. Ими оказались пятеро парней в возрасте от 18 до 24 лет, которые работали во Владимире. На допросе молодые люди во всём сознались.В настоящее время фигуранты находятся под подпиской о невыезде.