Над воссозданием исторического облика входной группы трудились более сотни специалистов.

Над воссозданием исторического облика входной группы трудились более сотни специалистов.Российская государственная библиотека является объектом культурного наследия регионального значения. Это самая большая библиотека в стране и одна из крупнейших в мире. Главное здание строилось в 1928–1941 годах по проекту архитекторов Владимира Гельфрейха и Владимира Щуко. Однако с момента открытия учреждения ансамбль главного входа не проходил реставрацию.Работы по восстановлению стартовали лишь два года назад. Надвоссозданием исторического облика входной группы трудились более сотни специалистов. Они успешно справились с поставленными задачами, и на данный момент главный вход уже открытдля посетителей библиотеки на Воздвиженке.Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. "Главный вход в Ленинку и парадная лестница известны не только в нашей стране, но и за рубежом", – подчеркнула она.По оценкам экспертов, за годы работы библиотеки по ее главной лестнице прошли около 120 миллионов человек. Разумеется, с момента открытия учреждения лестница входной группы значительно износилась.Так, реставраторы зафиксировали расхождение в высоте ступеней до двух сантиметров. Швы на горизонтальных и вертикальных участках лестничных сходов местами были повреждены, в некоторых местах часть камней ступеней и вовсе была утрачена.В процессе реставрации удалось привести в порядок конструктив лестницы, напольный разноцветный мрамор, паркет, исторические двери и декор потолков. Специалисты восстановили историческую планировку помещений, максимально приблизив ее к первоначальному виду.Кроме того, в ходе работ в зоне главного вестибюля организовали современные инженерные сети и системы, восстановили вентиляцию и создали инфраструктуру для маломобильных посетителей.Ранее "" сообщали, что отреставрированную скульптуру принцессы Турандот вернули на Арбат. Объект архитектуры, являющегося символом Театра Вахтангова, восстановили после нападения вандалов.В первый раз они повредили шатер над троном, во второй — стойку шатра. Однако специалисты вернули скульптуре первозданный вид и даже укрепили элементы композиции.