Первой площадкой проекта стала Тверская площадь.

Первой площадкой проекта стала Тверская площадь.В российской столице стартовала культурно-гастрономическая программа "Московское чаепитие". Жители и гости города могут не только насладиться разными видами любимого напитка и попробовать сладости, но и посетить многочисленные развлекательные мероприятия.Фестиваль посвящен традициям гостеприимства и истории города. Всех желающих ждут ярмарки, экскурсии и мастер-классы, а также открытые уроки танцев, выступления фольклорных групп и театральные представления.Об этом рассказала заместитель главы города Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что география проекта "Московское чаепитие" расширится к Новому году и к нему присоединятся участники фестиваля "Усадьбы Москвы"."На Тверской площади жителей и гостей столицы ждут творческие занятия, спектакли, выставка и ярмарка. Здесь же можно попробовать разные виды чая и варенья, традиционные сладости и выпечку", – отметила Наталья Сергунина.Посетить выступления фольклорных групп и открытые уроки танцев XVIII и XIX веков можно до 14 декабря на Тверской площади. А с 15 декабря там откроется выставка старинных самоваров и будут проходить театральные представления.Приобрести сувениры и тематические подарки – фирменные фарфоровые чайники и чашки с блюдцами, чай в крафтовых пакетах, варенье – москвичи смогут на новогодней ярмарке. Вскоре ассортимент товаров пополнят перчатки, варежки, шарфы, платки, термокружки, свечи и другие изделия от столичных производителей.Кроме того, жители и гости столицы могут отправиться в туристический информационный центр на Тверской площади. Его сотрудники помогут в составлении прогулочных маршрутов по городу.Здесь же и на 15 площадках фестиваля "Усадьбы Москвы" организуют мобильные чайные станции, где всем желающим предложат чай из самовара и расскажут о городских традициях, связанных с этим напитком.Подробная программа "Московского чаепития" вскоре станет доступна на цифровом туристическом сервисе Russpass. Там же собраны все актуальные мероприятия и лучшие идеи для новогоднего досуга в столице, что особенно актуально в период новогодних каникул.