В пятницу, 15 декабря, в парке имени Пушкина состоится настоящий праздник по случаю открытия городского катка.

В пятницу, 15 декабря, в парке имени Пушкина состоится настоящий праздник по случаю открытия городского катка. Об этом рассказала администрации Владимира.В рамках мероприятия запланированы выступления юных фигуристов, музыкальная программа, различные конкурсы с призами, а также пиротехническое шоу и танцы на льду.Праздник стартует в 18.00. Вход на каток свободный, платить придётся лишь за прокат коньков.