Вечерами путь домой лежит через непроглядную тьму. На отрезке дороги от Суромны до Нового села фонари не горят. Единственное освещение – фары от автомобилей. Жители микрорайона Новый

Вечерами путь домой лежит через непроглядную тьму. На отрезке дороги от Суромны до Нового села фонари не горят. Единственное освещение – фары от автомобилей. Жители микрорайона Новый Берег РИЦ, который входит в состав Боголюбово, опасаются за свою безопасность во время движения. Наталья Кит, местная жительница Освещения нет по основной дороге от слова совсем. Самое интересное,