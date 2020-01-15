Бьюти-блогер Никки де Ягер, на чей YouTube-канал подписаны почти 13 миллионов человек, призналась, что она трансгендер. Девушка, ведущая видеоблог о макияже NikkieTutorials, рассказала, что родилась в неправильном теле.

Бьюти-блогер Никки де Ягер, на чей YouTube-канал подписаны почти 13 миллионов человек, призналась, что она трансгендер. Девушка, ведущая видеоблог о макияже NikkieTutorials, рассказала, что родилась "в неправильном теле".Де Ягер отметила, что еще в детстве почувствовала себя девочкой, а не мальчиком. В 14 лет она начала принимать гормональные препараты, а в 19 завершила процесс смены пола.В видео, опубликованном 13 января, блогер заявила, что давно хотела совершить каминг-аут."Сегодня я поделюсь с вами тем, чем всегда хотела поделиться, но на моих собственных условиях", – сказала она. Дело в том, что девушка получала угрозы от анонимных шантажистов, которые грозились раскрыть ее секрет."Они говорили, что хотят раскрыть правду обо мне, потому что я вру и потому что я боюсь, что люди узнают, кто я на самом деле. Я не боюсь. Сегодня тот день, когда я, наконец, могу быть собой", – призналась де Ягер.Видео понравилось почти 2 миллионам пользователей, а в комментариях подписчики, в основном, поддержали блогера. Де Ягер поблагодарила их за позитивные отзывы.