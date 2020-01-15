В матче 19-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА на домашнем паркете обыграл мадридский Реал со счетом 60:55 (14:21, 12:12, 17:10, 17:12).

В матче 19-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА на домашнем паркете обыграл мадридский "Реал" со счетом 60:55 (14:21, 12:12, 17:10, 17:12).У победителей встречи самыми результативными стали Майк Джеймс (19 очков), Дарран Хиллиард (14) и Кайл Хайнс (10), а в составе испанской команды больше всех набрали Трей Томпкинс и Факундо Кампаццо – 14 и 11 очков соответственно.ЦСКА одержал 15-ю победу в 19 играх соревнования и занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Реал", прервавший победную серию из 13 матчей, расположился на второй строчке.В следующем матче турнира армейцы в пятницу, 17 января, примут испанскую "Басконию", а мадридцы днем ранее на выезде сыграют с подмосковными "Химками".