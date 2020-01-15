В этом году в новогоднем старте участвовали больше 3 тысяч человек

В преддверии Старого Нового года в областном центре состоялся традиционный забег Дедов Морозов. В 2020 году он прошёл уже в 9-й раз.Каждый год в день проведения спортивного праздника в центр города приезжают тысячи любителей спорта. В этом, по подсчётам организаторов, забег собрал больше 3 тысяч участников! Для сравнения: в 2015 году - всего 800 человек, в 2016-м - чуть больше тысячи. Первый рекорд по числу участников установили в 2017 году - тогда на старт вышли около 3 тысяч человек.От Снегурочек до мышейПримечательно, что в день забега Владимир буквально превращается в город красных колпаков. Главное условие участия в старте - хотя бы один новогодний атрибут в экипировке. И колпак Деда Мороза стал самым популярным. Однако многие бегуны подходят к участию с фантазией, наряжаясь в самых разных новогодних и сказочных персонажей: Дедов Морозов, причём зачастую в полной амуниции (пусть бежать в валенках, с посохом и мешком наперевес не очень-то удобно. Зато зрелищно!), Снегурочек, Мышей, Снеговиков, единорогов, снежинок и многих других.Дистанцию в 600 метров от Золотых ворот до Соборной площади участники преодолевают в одиночку, компаниями, целыми семьями и даже с домашними питомцами. И те бегут в костюмах!Для проведения соревнований и для безопасности участников перекрывали центр города, прося автолюбителей искать пути объезда. Проезд для всех видов транспорта был закрыт от Студёной горы до площади Фрунзе.Все добежавшие до финиша получили дипломы участников, а призовые места распределили так: 1 место в номинации «Самый быстрый Дед Мороз» занял Дмитрий Скороход. «Серебро» - у Максима Мельникова. 3 место завоевал Дмитрий Морозов. Первой в номинации «Самая быстрая Снегурочка» стала Анна Седых. Второе место - у Дарьи Шпагилевой. «Бронза» досталась Диане Кулаковой.В номинации «Самый опытный Дед Мороз» победителями признали Анатолия Митрофанова и Виктора Бубнова. «Самой опытной Снегурочкой» назвали Елену Смирнову. Победу в номинациях «Самый нарядный Дед Мороз» и «Самая нарядная Снегурочка» присудили Ярославу Скичко и Алёне Некрасовой.«Самым юным Дедом Морозом» и «Самой юной Снегурочкой» стали Мирон Ионов и Ульяна Купцова. А в номинации «Самая Снежная семья» победили семьи Разумовских, Гончаровых, Крайновых и Царегородцевых.Официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович:- Забег Дедов Морозов - замечательная традиция нашего города, которая каждый год объединяет тысячи любителей спорта самых разных возрастов. В этом соревновании важны не только победа, но и само участие, ведь оно приносит заряд бодрости и отличного настроения. В следующем году наша добрая традиция отметит 10-летие. Надеемся, что этот праздник спорта станет ещё масштабнее и ярче.