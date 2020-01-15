В этом году в новогоднем старте участвовали больше 3 тысяч человек
В преддверии Старого Нового года в областном центре состоялся традиционный забег Дедов Морозов. В 2020 году он прошёл уже в 9-й раз.
Каждый год в день проведения спортивного праздника в центр города приезжают тысячи любителей спорта. В этом, по подсчётам организаторов, забег собрал больше 3 тысяч участников! Для сравнения: в 2015 году - всего 800 человек, в 2016-м - чуть больше тысячи. Первый рекорд по числу участников установили в 2017 году - тогда на старт вышли около 3 тысяч человек.
От Снегурочек до мышей
Примечательно, что в день забега Владимир буквально превращается в город красных колпаков. Главное условие участия в старте - хотя бы один новогодний атрибут в экипировке. И колпак Деда Мороза стал самым популярным. Однако многие бегуны подходят к участию с фантазией, наряжаясь в самых разных новогодних и сказочных персонажей: Дедов Морозов, причём зачастую в полной амуниции (пусть бежать в валенках, с посохом и мешком наперевес не очень-то удобно. Зато зрелищно!), Снегурочек, Мышей, Снеговиков, единорогов, снежинок и многих других.
Дистанцию в 600 метров от Золотых ворот до Соборной площади участники преодолевают в одиночку, компаниями, целыми семьями и даже с домашними питомцами. И те бегут в костюмах!
Для проведения соревнований и для безопасности участников перекрывали центр города, прося автолюбителей искать пути объезда. Проезд для всех видов транспорта был закрыт от Студёной горы до площади Фрунзе.
Все добежавшие до финиша получили дипломы участников, а призовые места распределили так: 1 место в номинации «Самый быстрый Дед Мороз» занял Дмитрий Скороход. «Серебро» - у Максима Мельникова. 3 место завоевал Дмитрий Морозов. Первой в номинации «Самая быстрая Снегурочка» стала Анна Седых. Второе место - у Дарьи Шпагилевой. «Бронза» досталась Диане Кулаковой.
В номинации «Самый опытный Дед Мороз» победителями признали Анатолия Митрофанова и Виктора Бубнова. «Самой опытной Снегурочкой» назвали Елену Смирнову. Победу в номинациях «Самый нарядный Дед Мороз» и «Самая нарядная Снегурочка» присудили Ярославу Скичко и Алёне Некрасовой.
«Самым юным Дедом Морозом» и «Самой юной Снегурочкой» стали Мирон Ионов и Ульяна Купцова. А в номинации «Самая Снежная семья» победили семьи Разумовских, Гончаровых, Крайновых и Царегородцевых.
Официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович:
- Забег Дедов Морозов - замечательная традиция нашего города, которая каждый год объединяет тысячи любителей спорта самых разных возрастов. В этом соревновании важны не только победа, но и само участие, ведь оно приносит заряд бодрости и отличного настроения. В следующем году наша добрая традиция отметит 10-летие. Надеемся, что этот праздник спорта станет ещё масштабнее и ярче.