Беседа премьер-министра Дмитрия Медведева с президентом Владимиром Путиным перед объявлением об отставке российского правительства попала на видео. Кадры появились в Сети.

Беседа премьер-министра Дмитрия Медведева с президентом Владимиром Путиным перед объявлением об отставке российского правительства попала на видео. Кадры появились в Сети.В опубликованном ролике первые лица страны прохаживаются по залу заседаний и о чем-то неторопливо беседуют. К сожалению, представленные кадры остались без звука.Видео появилось в телеграмм-канале журналистов кремлевского пула. Они любезно поделились снятым с коллегами.Напомним, ранее появилась информация об правительства России в отставку в полном составе. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Сообщается, что глава государства поблагодарил членов правительства за совместную работу. "Хотя не все получилось", – приводит РИА Новости слова президента.