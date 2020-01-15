Экс-начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен, прославившаяся тем, что назвала мразями мусоривших жителей города, нашла новое место работы. Бывшая чиновница займется продвижением брендов и сувенирной продукции музея-заповедника Кижи.

Экс-начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен, прославившаяся тем, что назвала "мразями" мусоривших жителей города, нашла новое место работы. Бывшая чиновница займется продвижением брендов и сувенирной продукции музея-заповедника "Кижи".Представитель культурного учреждения рассказала РИА Новости, что скандальное высказывание Лесонен не смутило руководство музея. В "Кижи" обрадовались, что в их команде появится еще один молодой, активный и творческий профессионал. Сама экс-чиновница пока никак не прокомментировала новое место работы.Анна Лесонен в ноябре 2019 года на своей странице в Facebook опубликовала пост (сейчас удален), в котором раскритиковала местных жителей за мусор. Чиновница рассказала, что ей пришлось самостоятельно убирать "это дерьмо", состоящее из бутылок, окурков и "прочих остатков трапезы". Лесонен отметила, что это не тот случай, когда жители случайно уронили мусор — "это мрази мусор до помойки не донесли".В администрации Петрозаводска рассказали о намерении уволить чиновницу за такие слова. Ей предложили написать заявление об уходе по собственному желанию.По случайному совпадению, работать в музее предложили и бывшей главе пресс-службы правительства Иркутской области Ирине Алашкевич. Экс-чиновница прославилась тем, что назвала жертв наводнения в Тулуне "быдлом" и "бичевней".