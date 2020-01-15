Исследовательский холдинг Ромир предоставил любопытные статистические данные. Исследование касается того, какими сайтами и интернет-сервисами пользуются потребители различных категорий ..

Исследовательский холдинг Ромир предоставил любопытные статистические данные. Исследование касается того, какими сайтами и интернет-сервисами пользуются потребители различных категорий товаров.Оказывается, покупатели пива в целом менее активны в мобильном интернете: они меньше сидят на YouTube и в поисковиках Google и Mail.ru. Однако, данная целевая аудитория больше интересуется новостями на Яндексе и порталах Lenta.ru и "Дни.ру". Кроме того, стало известно, что при использовании интернета на десктопе покупатели категории "жевательная резинка" больше сидят на сайтах Вконтакте, Авито, AliExpress и Кинопоиск. Также они активнее используют сервисы Яндекса: Поиск, Дзен, Почта, Видео, Картинки и другие.– крупнейший российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. Компания располагает широкой собственной региональной сетью в России и странах ближнего зарубежья.