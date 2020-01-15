В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА на домашнем льду обыграл минское Динамо – 5:1. Минчане вторую игру кряду завершают с таким счетом. Всего в последних пяти встречах белорусский клуб пропустил 21 шайбу.

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА на домашнем льду обыграл минское "Динамо" – 5:1. Минчане вторую игру кряду завершают с таким счетом. Всего в последних пяти встречах белорусский клуб пропустил 21 шайбу.У победителей голами отметились Артем Блажиевский (14-я минута), Кирилл Капризов (38), Максим Шалунов (46), Антон Слепышев (50) и Константин Окулов (58), а у гостей единственную шайбу забросил Дмитрий Знахаренко (43).ЦСКА с 72 очками лидирует в Западной конференции, а "Динамо" в ней же расположилось на 12-й строчке, имея в активе 32 очка. В следующем матче турнира армейцы 16 января примут "Сочи", а подопечные Крэйга Вудкрофта в тот же день на выезде сыграют с "Витязем".