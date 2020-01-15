Послание Владимира Путина Федеральному собранию многие уже называют сенсационным. Глава государства объявил о серьезных мерах социальной поддержки, анонсировал поправки в Конституцию. Не обошел стороной президент и чиновничий корпус. Путин анонсировал ряд запретов для слуг народа.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию многие уже называют сенсационным. Глава государства объявил о серьезных мерах социальной поддержки, анонсировал поправки в Конституцию. Не обошел стороной президент и чиновничий корпус. Путин анонсировал ряд запретов для слуг народа.В современной России неоднократно бывали случаи, когдавысокопоставленное лицо имело двойное гражданство или вид на жительство заграницей. С подобной практикой Путин решил покончить.В ходе послания Федеральному собранию глава государствапредложил внести ряд поправок в Конституцию. Одна из них запрещает лицам,занимающим критические важные должности, иметь иностранное гражданство или видна жительство.Поправка распространяется на членов Совета Федерации иГосдумы, правительства, руководителей иных федеральных органов, глав регионов.Чиновник должен служить народу, а не кому-то еще, подчеркнул Путин."Человек,который выбирает этот путь, должен для себя решить, что он связывает свою жизньс Россией, с нашим народом и никак иначе. Никаких полутонов и допущений",– цитирует президента . Предложение Путина журналистырасценили как "жесткий ультиматум" чиновникам.Также предложил ужесточить требования к кандидатурепрезидента. По его мнению, претендующий на высший государственный пост долженпроживать в России не менее 25 лет и в прошлом не иметь иностранногогражданства или вида на жительство.Путин: Губернаторы, члены Совфеда, депутаты, премьер и замы, министры, судьи не могут иметь иностранное гражданство. Смысл госслужбы - в служении. И человек, который выбирает этот путь, должен для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, нашим народом, и никак иначе!— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)Помимо прочего, российский лидер предложил дать Госдумедополнительные полномочия при назначении руководства правительства и выступилза ограничение президентских полномочий двумя сроками без поправки"подряд". Озвучил и меры социальной поддержки: в частности,увеличить размер материнского капитала и выдавать его уже за рождение первогоребенка.