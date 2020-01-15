Послание Владимира Путина Федеральному собранию многие уже называют сенсационным. Глава государства объявил о серьезных мерах социальной поддержки, анонсировал поправки в Конституцию. Не обошел стороной президент и чиновничий корпус. Путин анонсировал ряд запретов для слуг народа.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию многие уже называют сенсационным. Глава государства объявил о серьезных мерах социальной поддержки, анонсировал поправки в Конституцию. Не обошел стороной президент и чиновничий корпус. Путин анонсировал ряд запретов для слуг народа.
В современной России неоднократно бывали случаи, когда
высокопоставленное лицо имело двойное гражданство или вид на жительство за
границей. С подобной практикой Путин решил покончить.
В ходе послания Федеральному собранию глава государства
предложил внести ряд поправок в Конституцию. Одна из них запрещает лицам,
занимающим критические важные должности, иметь иностранное гражданство или вид
на жительство.
Поправка распространяется на членов Совета Федерации и
Госдумы, правительства, руководителей иных федеральных органов, глав регионов.
Чиновник должен служить народу, а не кому-то еще, подчеркнул Путин.
"Человек,
который выбирает этот путь, должен для себя решить, что он связывает свою жизнь
с Россией, с нашим народом и никак иначе. Никаких полутонов и допущений",
– цитирует президента . Предложение Путина журналисты
расценили как "жесткий ультиматум" чиновникам.
Также предложил ужесточить требования к кандидатуре
президента. По его мнению, претендующий на высший государственный пост должен
проживать в России не менее 25 лет и в прошлом не иметь иностранного
гражданства или вида на жительство.
Путин: Губернаторы, члены Совфеда, депутаты, премьер и замы, министры, судьи не могут иметь иностранное гражданство. Смысл госслужбы - в служении. И человек, который выбирает этот путь, должен для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, нашим народом, и никак иначе!
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)
Помимо прочего, российский лидер предложил дать Госдуме
дополнительные полномочия при назначении руководства правительства и выступил
за ограничение президентских полномочий двумя сроками без поправки
"подряд". Озвучил и меры социальной поддержки: в частности,
увеличить размер материнского капитала и выдавать его уже за рождение первого
ребенка.