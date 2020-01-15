15.01.2020

2020-01-15 17:55:03

Два миллиарда рублей потратят на реконструкцию главного спорткомплекса Владимирской области

На стадионе «Торпедо» во Владимире уже в этом году начнется масштабная реконструкция. За пять лет в спортивный объект будет вложено порядка двух миллиардов рублей. Как изменится облик стадиона и прилегающей территории? Новый директор спортивного комплекса «Торпедо» Евгений Дурнев сегодня провел экскурсию для нашей съемочной группы.

На стадионах футбольной Премьер-лиги газон защищают при помощи специальной мембраны и кучи дорогостоящего оборудования, на поле владимирского «Торпедо» единственная защита - это снег. Но уже скоро и она может не понадобиться. Впервые в истории стадиона, здесь всерьез рассматривается возможность появления искусственного газона.

Евгений Дурнев, директор спорткомплекса «Торпедо»: «У нас всегда было одно из самых лучших футбольных полей, постараемся его сохранить, как минимум в будущем году, а потом будем думать - будем советоваться с футбольным клубом, с детско-спортивной школой - все-таки сохранить натуральное поле, за которым естественно, надо больше ухода, больше сотрудников и оно все натуральное, оно больше подвержено износу».

Стадион готовится к глобальной реконструкции и начнется она уже в этом году - с северной гостевой трибуны. Уже в конце прошлого года вход для зрителей туда был закрыт - опорные конструкции находятся в аварийном состоянии. Трибуну планируется фактически полностью разобрать и собрать заново. Евгений Дурнев - в прошлом игрок и главный тренер футбольного клуба "Торпедо" в должность директора одноименного спортивного комплекса вступил две недели назад. И вместе с должностью ему достался вот этот архитектурный концепт. Согласно ему за пять лет стадион и близлежащая территория должны кардинально преобразиться.

Евгений Дурнев, директор спорткомплекса «Торпедо»: «Через пять лет стадион полностью придет в аварийное состояние. Либо дожидаться этих пяти лет, когда он, не дай бог, обрушится, либо заблаговременно начать реконструировать - от одной трибуны переходить к другой и реконструкция она затрагивает - в течение пяти лет – первая, вторая, третья, четвертая и пятая. И полностью благоустройство».

Козырьки над западной и восточной трибунами, новые световые опоры, новое табло, раздевалки, дополнительный этаж над административным крылом - с гостиницей и рестораном. И это только сам стадион - рядом с лестницей, на склоне холма, должна появиться зона отдыха, а с другой стороны футбольной арены парковка на 600 мест, плюс реконструкция дворца спорта. Общая стоимость работ по реконструкции спортивной арены - ориентировочно два миллиарда рублей - в основном это федеральные средства, плюс местное софинансирование.

Евгений Дурнев, директор спорткомплекса «Торпедо»: «Эта реконструкция, надеюсь, она ко всему этому приведет, и мы сделаем здесь комплекс, которым будем гордиться, будем гулять, проводить время, заниматься спортом и гостиничный комплекс здесь будет. Именно вот это меня заинтересовала, и вот этим я сейчас живу, и мне это очень интересно».

Что касается футбольных матчей во время реконструкции, то здесь пока определенности нет. Если контролирующие органы разрешат, стадион можно будет эксплуатировать и во время проведения работ, в обратном случае, в течение нескольких лет футболисты будут принимать гостей на малой спортивной арене.

Никита Тарбеев, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»