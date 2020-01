В Австралии стартовали квалификационные матчи теннисного турнира Australian Open. Один из них не был доигран из-за дыма от лесных пожаров, которые в эти дни бушуют в стране. Встреча словенки Далилы Якупович и Стефани Фогель из Швейцарии была прервана во втором сете.

В Австралии стартовали квалификационные матчи теннисного турнира Australian Open. Один из них не был доигран из-за дыма от лесных пожаров, которые в эти дни бушуют в стране. Встреча словенки Далилы Якупович и Стефани Фогель из Швейцарии была прервана во втором сете.Представительницу Словении сразил приступ кашля. Боясь упасть в обморок, Якупович попросила остановить игру, сообщает "Россия 24".Awful scenes in Melbourne.Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 14, 2020Ранее из-за дыма не был доигран выставочный матч между россиянкой Марией Шараповой и немкой Лаурой Зигемунд. Напомним, что российская теннисистка пожертвовала 25 тысяч долларов на тушение пожаров в Австралии.