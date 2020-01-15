Лондон отказывает Шотландии в праве на второй референдум о возможном отделении региона от Великобритании.

Лондон отказывает Шотландии в праве на второй референдум о возможном отделении региона от Великобритании.Как передает "Интерфакс", об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в письме первому министру Шотландии, лидеру Шотландской национальной партии Николе Стерджен.Джонсон пояснил такое решение тем, что очередной плебисцит продолжит политический застой, в котором, по его мнению, уже 10 лет находится Шотландия и обвинил Стерджен и ее предшественника Алекса Салмонда в том, что они лично давали обещание Лондону, что референдум о независимости в 2014 году будет единственным "в этом поколении".В ответ Стерджен заявила, что Консервативная партия Великобритании "напугана правом Шотландии выбирать", потому что знает, что она выберет независимость. Она назвала ответ Джонсона предсказуемым, но неубедительным и самоубийственным, подчеркнув, что намерена инициировать новые обращения к властям королевства.В декабре 2019 года Стерджен направила в правительство страны письмо, потребовав от парламента Соединенного Королевства дать добро на проведение второго референдума о независимости Шотландии.18 сентября 2014 года состоялся референдум, в ходе которого гражданам Великобритании и ЕС, постоянно проживающим в Шотландии, было предложено ответить положительно или отрицательно на вопрос, должна ли Шотландия стать независимой страной. В итоге 55,3% проголосовавших выступили против независимости и Шотландия осталась в составе Соединенного Королевства.