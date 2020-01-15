На Украине запущен революционный сценарий. Эйфория от избрания Владимира Зеленского прошла, с глаз граждан начали спадать розовые очки. Президента предупреждают об опасности: если он не изменит свое поведение, то повторит судьбу румынского диктатора Николае Чаушеску, свергнутого и казненного в 1989 году.

На Украине запущен революционный сценарий. Эйфория от избрания Владимира Зеленского прошла, с глаз граждан начали спадать розовые очки. Президента предупреждают об опасности: если он не изменит свое поведение, то повторит судьбу румынского диктатора Николае Чаушеску, свергнутого и казненного в 1989 году.Кадровая политика украинского лидера вызывает все большевопросов. Эксперты уверены: менять нужно не отдельных профнепригодных министров, а все правительство. "По большому счету, народу надоменять и президента, и парламент. Это понятно уже всем людям", – сказал вэфире телеканала NewsOne политолог и экономист Анатолий Пешко.По его словам, разочарование переходит в озлобленность, самафамилия президента вызывает у людей негативные эмоции. Но на кого менятьЗеленского граждане пока не знают, признался Пешко.Эксперт призвал главу государства внимательнее относиться кнуждам простых людей. "Если он и дальше будет в такой антидемократическойформе проводить свою политику, это закончится тем же самым, как и закончилсярежим Чаушеску", – подчеркнул политолог.Румынский диктаторНиколае Чаушеску правил страной больше 20 лет. К концу 1989 года недовольствоим достигло предела – в республике начались акции протеста. Армия иправоохранительные органы перешли на сторону протестующих. Чаушеску с супругой покинулистолицу на вертолете. Вскоре их поймали, судили революционным трибуналом и 25декабря расстреляли.Возможно, стоит прислушаться к мнениюэкспертов и вспомнить о судьбе казненного диктатора. Беспокоиться украинскомулидеру есть о чем: за последние полгода его рейтинг рухнул на 20%. Извсенародного любимца бывший комик стремительно превращается в объект всеобщейненависти.Украинцы разочарованы неспособностью выполнитьпредвыборные обещания. Он много говорил об окончании войны в Донбассе,повышении уровня жизни. Но громкие обещания так и не превратились в реальныедела.