На Украине запущен революционный сценарий. Эйфория от избрания Владимира Зеленского прошла, с глаз граждан начали спадать розовые очки. Президента предупреждают об опасности: если он не изменит свое поведение, то повторит судьбу румынского диктатора Николае Чаушеску, свергнутого и казненного в 1989 году.
На Украине запущен революционный сценарий. Эйфория от избрания Владимира Зеленского прошла, с глаз граждан начали спадать розовые очки. Президента предупреждают об опасности: если он не изменит свое поведение, то повторит судьбу румынского диктатора Николае Чаушеску, свергнутого и казненного в 1989 году.
Кадровая политика украинского лидера вызывает все больше
вопросов. Эксперты уверены: менять нужно не отдельных профнепригодных министров, а все правительство. "По большому счету, народу надо
менять и президента, и парламент. Это понятно уже всем людям", – сказал в
эфире телеканала NewsOne политолог и экономист Анатолий Пешко.
По его словам, разочарование переходит в озлобленность, сама
фамилия президента вызывает у людей негативные эмоции. Но на кого менять
Зеленского граждане пока не знают, признался Пешко.
Эксперт призвал главу государства внимательнее относиться к
нуждам простых людей. "Если он и дальше будет в такой антидемократической
форме проводить свою политику, это закончится тем же самым, как и закончился
режим Чаушеску", – подчеркнул политолог.
Румынский диктатор
Николае Чаушеску правил страной больше 20 лет. К концу 1989 года недовольство
им достигло предела – в республике начались акции протеста. Армия и
правоохранительные органы перешли на сторону протестующих. Чаушеску с супругой покинули
столицу на вертолете. Вскоре их поймали, судили революционным трибуналом и 25
декабря расстреляли.
Возможно, стоит прислушаться к мнению
экспертов и вспомнить о судьбе казненного диктатора. Беспокоиться украинскому
лидеру есть о чем: за последние полгода его рейтинг рухнул на 20%. Из
всенародного любимца бывший комик стремительно превращается в объект всеобщей
ненависти.
Украинцы разочарованы неспособностью выполнить
предвыборные обещания. Он много говорил об окончании войны в Донбассе,
повышении уровня жизни. Но громкие обещания так и не превратились в реальные
дела.