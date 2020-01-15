Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном. Поводом послужил отказ Тегерана выполнять часть обязательств. В то же время европейские лидеры по-прежнему заинтересованы в сохранении соглашения.

Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном. Поводом послужил отказ Тегерана выполнять часть обязательств. В то же время европейские лидеры по-прежнему заинтересованы в сохранении соглашения. Власти Ирана, в свою очередь, готовят иск на Дональда Трампа в связи с убийством генерала Сулеймани.Расследованием обстоятельств крушения украинского лайнера под Тегераном займется специальная судебная структура. Такое решение принял президент Ирана Хасан Рухани. Он назвал авиакатастрофу непростительной ошибкой и пообещал наказать всех, кто несет ответственность за трагедию. К расследованию допущены канадские специалисты и представители ИКАО (Международная организация гражданской авиации), Тегеран обещает опубликовать результаты.Это была непростительная ошибка, за которую несет ответственность не какая-то конкретная персона. Признание ошибки со стороны вооруженных сил – это хороший первый шаг, и мы должны заверить общественность, что подобное не повторится. Мы должны создать отдельную судебную структуру для рассмотрения дела об обстоятельствах крушения украинского лайнера.В свою очередь, официальный представитель Верховного суда Ирана Голямхосейн Исмаили сообщил, что по делу о крушении лайнера уже арестованы несколько человек.Однако к усердию иранских властей в Вашингтоне относятся скептически. Санкции, как главный инструмент давления, продвигает главный рупор антииранской политики — госсекретарь Майк Помпео. Мол, иранский генерал Сулеймани – террорист наряду с Усамой бен Ладеном. А давление на Исламскую республику надо продолжать, пока Иран не откажется от планов создания ядерного оружия."Мы организовали кампанию дипломатической изоляции, экономического давления и военного сдерживания. У нас здесь две цели. Во-первых, мы хотим лишить режим ресурсов, необходимых ему для осуществления своей пагубной деятельности по всему миру. А во-вторых, мы просто хотим, чтобы Иран вел себя как нормальная нация", — заявил госсекретарь США Майк Помпео.Любопытно, что как раз Вашингтон привел к отказу Тегерана от выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), когда США в одностороннем порядке покинули договор. Теперь же в Белом доме хотят окончательной смерти старой сделки в пользу новой – на выгодных для США условиях. За ядерное соглашение с участием Китая, пуще Майка Помпео, агитирует британский премьер. Причем, в духе знакомой всем риторики Дональда Трампа."Проблема с СВПД заключается в том, что с американской точки зрения она плохая, она себя исчерпала, плюс она была согласована бывшим президентом США Бараком Обамой, и у нее много, очень много недочетов. Но если мы собираемся от нее избавиться, давайте заменим ее! Давайте заменим ее на "сделку Трампа", и это будет отличный выход из ситуации. Президент США Дональд Трамп — отличный делец!" — призвал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.Выстраивание диалога между Ираном и США идет с трудом. Прежде всего, уверены в российском МИДе, — из-за привычки Вашингтона во всех вопросах диктовать свои условия и говорить с позиции силы. По словам главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, убийство генерала Сулеймани стало кульминацией противоправных действий США в регионе. И разрешить кризис можно только дипломатическими усилиями."В наших общих интересах наладить какой-то процесс укрепления доверия в районе Персидского залива и более широком регионе. В частности, на это направлено российское предложение по формированию коллективной безопасности в зоне Персидского залива и вокруг нее, — отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров. — Будем надеяться, что все заинтересованные стороны начнут обсуждать пути деэскалации напряженности и налаживания нормального добрососедства".Тем временем Франция, Великобритания и Германия заявили о запуске механизма по урегулированию споров по СВПД. Все три страны намерены обязать Иран выполнять условия ядерного соглашения, нарушенного Штатами. При этом все три отказались поддержать Вашингтон в его политике максимального давления на Исламскую республику.