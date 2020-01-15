Нападающий Локомотива и сборной России по футболу Федор Смолов сделал Марии предложение внучке первого президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой. Правда, со свадьбой придется немного подождать до 18-летия невесты - пока ей еще 17. СМИ узнали, что состоится торжество на Карибах.

В конце прошлого года появились сообщения о том, что нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой. СМИ удалось узнать, что у спортсмена серьезные намерения: он уже сделал Марии предложение.Правда, со свадьбой придется немного подождать до 18-летия невесты: девушке пока еще 17.Состоится торжество, как пишет "Комсомолка", на карибском острове Сент-Барт, где Смолов и Юмашева сейчас отдыхают.Самому Смолову, у которого раньше были романы с известными красавицами России (в частности, с моделью Викторией Лопыревой), 9 февраля исполнится 30 лет.В своем "Инстаграме" он опубликовал фото, на котором с Марией и друзьями весело проводят время на экзотическом курорте.Позже пиар-директор Смолова заявила, что не знает о планах футболиста жениться на Марии Юмашевой, назвав эти сообщения лишь предположением СМИ.Родители Марии – Татьяна (дочь Ельцина) и Валентин Юмашевы. Родилась она в Лондоне и с детства жила за границей, училась в частной школе.Увлекается музыкой, балетом, теннисом, плаванием, верховой ездой.