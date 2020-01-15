15.01.2020

2020-01-15 08:55:02

Формируется новый состав Молодёжного правительства Владимирской области

Стартовал конкурс по формированию молодежного правительства Владимирской области. Он пройдет в два этапа. Уже сейчас в рамках заочного тура молодые люди могут подавать заявки. Для этого нужно зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе "Молодежь России". После одобрения заявки подают документы в комитет по молодежной политике. Дальше предстоит очная защита социально значимого проекта. Молодежное правительство - консультативно-совещательный орган. В его состав входят 30 человек, срок полномочий - 2 года.

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