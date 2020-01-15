Конференции по урегулированию в Ливии пройдет в Берлине19 января. Об этом объявило правительство Германии. В конференции будут участвовать представители России, США, Египта, Турции, Евросоюза, Организации Объединенных Наций. С ливийской стороны к диалогу приглашены глава правительства нацсогласия Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии, маршал Халифа Хафтар.

Конференции по урегулированию в Ливии пройдет в Берлине19 января. Об этом объявило правительство Германии. В конференции будут участвовать представители России, США, Египта, Турции, Евросоюза, Организации Объединенных Наций. С ливийской стороны к диалогу приглашены глава правительства нацсогласия Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии, маршал Халифа Хафтар.Дату проведения конференции канцлер Германии Ангела Меркель согласовала с генсеком ООН. Также в Берлин на конференцию приглашены представители Великобритании, Франции, Китая, Конго, Алжира, Объединенных Арабских Эмиратов, Африканского союза и Лиги арабских государств. Правда, пока нет данных на каком уровне будут представлены эти страны, отмечает РИА Новости. По предварительным данным, это будут главы правительств или государств.После длившихся с 4 апреля 2019 года позиционных боев на подступах к Триполи, маршал Халифа Хафтар 12 января объявил о начале решающего наступления на ливийскую столицу. Москва предложила с 12 января объявить перемирие в Ливии. 13 января под эгидой российских и турецких представителей в Москве прошла встреча по Ливии. На ней был согласован документ.Подпись под ним поставил только Сарадж. Хафтар улетел из Москвы так и не подписав соглашение. Он попросил до утра 14 января время для размышлений. Это время уже истекло.Халифа Хафтар мог отказаться от соглашения о перемирии, получив поддержку Франции, Саудовской Аравии и ОАЭ, считает научный сотрудник Африканского координационного и образовательного центра (АКЕМ) Тугрул Огузхан Йылмаз. Его отказ от перемирия в Москве может быть истолкован как его поворот спиной к России. Но если Хафтар для достижения мира будет опираться только на силу, то народ Ливии может столкнуться с еще более серьезными проблемами, предупреждает Йылмаз.