ГК КОРТРОС заняла первое место в рейтинге застройщиков Свердловской области по вводу жилья в 2019 году, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2018 годом. Компания ввела в эксплуатацию 144 202 квадратных метра жилья в районе Академический.

ГК "КОРТРОС" заняла первое место в рейтинге застройщиков Свердловской области по вводу жилья в 2019 году, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2018 годом. Компания ввела в эксплуатацию 144 202 квадратных метра жилья в районе "Академический".В рейтинге застройщиков Пермского края ГК "КОРТРОС" заняла четвертое место в 2019году, поднявшись на первую позицию по сравнению с 2018 году. В Перми компания в 2019году ввела в эксплуатацию 24 947 квадратных метра в ЖК "Гулливер".В Москве ГК "КОРТРОС" в 2019 году ввела в эксплуатацию комплексапартаментов "Дом №128" и первую очередь квартала жилых небоскребов Headliner.Совокупная площадь введенных в столице объектов составила 89 179 квадратных метра. Данныйпоказатель позволил ГК "КОРТРОС" в столичном рейтинге подняться на 5 позиций посравнению с 2018 годом и занять пятое место.Также стоит отметить, что ГК "КОРТРОС" заняла в рейтинге застройщиков РФ повводу жилья в 2019 году 11-е место, поднявшись на 11 позиций по сравнению с2018 годом. Общая площадь сданных объектов составила 258 328 квадратных метра."По всем регионам присутствия мы показали значительный рост по показателюввода жилья и заняли лидирующие позиции. Стратегия ГК "КОРТРОС" остаетсянеизменной – мы продолжаем развивать проекты не только на высокомаржинальномстоличном рынке, но и в регионах, где занимаем существенную долю", – отметилгенеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.Рейтинги составлялись порталом "Единый ресурс застройщиков" (ЕРЗ). Присоставлении рейтинга учитывалась общая площадь жилых помещений за исключениембалконов, лоджий, террас и веранд.