Граждане Российской Федерации не обращались в посольство России в Мадриде после взрыва на нефтехимическом заводе в муниципалитете Таррагона в Каталонии.

Граждане Российской Федерации не обращались в посольство России в Мадриде после взрыва на нефтехимическом заводе в муниципалитете Таррагона в Каталонии. Такая информация появилась в сообщении посольства, опубликованном на официальной странице в социальной сети Facebook.Как уточняется, к настоящему времени для уточнения информации сделан запрос в компетентные органы.В результате взрыва и пожара на химическом заводе в провинции Таррагона погиб один человек и шестеро получили ожоги. Об этом советник внутренних дел женералитета Каталонии Микель Бук сообщил в интервью государственной каталонской радиостанции.Подвтерждена одна жертва – сотрудник завода скончался от взрывной волны, которая привела к обрушению крыши в здании, расположенном недалеко от места инцидента.Врачи оценивают состояние двух пострадавших как критическое, одного – средней степени тяжести, три человека получили легкие травмы.В зону пожара направился глава женералитета Ким Торра и его заместитель Пере Арагонес, передает РИА Новости.Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе IQOXE в провинции Таррагона вечером во вторник, 14 января. Завод занимается производством этиленоксида, гликолей и производных этиленоксида. По данным службы гражданской защиты, токсичного облака в воздухе нет. В настоящее время пожарные расчеты пытаются справиться с огнем, вспыхнувшим после взрыва.