Сотрудниками полиции был остановлен автомобиль «Шкода», под управлением гражданина, который имел явные признаки опьянения...

Сотрудниками 2 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержан водитель при попытке дачи взятки инспектору ГИБДД.Сотрудниками полиции на Калужском шоссе для проверки документов был остановлен автомобиль «Шкода», под управлением гражданина, который имел явные признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.При составлении материала об административном правонарушении, предусмотренного статьей 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» за непривлечение его к ответственности водитель предложил инспектору денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Сотрудник полиции неоднократно предупредил гражданина о том, что за это предусмотрена уголовная ответственность. Однако мужчина положил купюры на торпеду между передними сиденьями патрульного автомобиля, после чего был задержан.По данному факту отделом дознания МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дела по статье 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении задержанного избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81