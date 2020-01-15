Отставка правительства, которую объявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев, стала сюрпризом не только для простых россиян, но и для самих членов кабинета министров. По их словам, в начале дня ничто не предвещало такого поворота событий.
Отставка правительства, которую объявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев, стала сюрпризом не только для простых россиян, но и для самих членов кабинета министров. По их словам, в начале дня ничто не предвещало такого поворота событий.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство страны в своем нынешнем составе должно подать в отставку, по итогам рабочей встречи с Владимиром Путиным, которая состоялась после оглашения послания Федеральному Собранию. Сообщение главы кабмина стало неожиданностью практически для всех, в том числе и для тех, кого оно коснулось непосредственно.
"Никто не знал об отставке. Нас собрали и объявили вот буквально только что", – цитирует телеграм-канал The Bell одного из исполняющих обязанности федерального министра. "Ничего с утра не предвещало, и в Манеже на Послании тоже не было ни намека", – добавил второй чиновник.
"Как гром среди ясного неба", – заметил он.
При этом члены уходящего в отставку правительства в беседе с изданием признались, что кандидатуру нового премьер-министра им не называли. Известно, что Дмитрию Медведеву уже предложен пост председателя Совета безопасности.
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