Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сообщил о возможном боксерском поединке с чемпионом мира по версии WBA (Super) в полусредней весовой категории филиппинцем Мэнни Пакьяо. Экс-чемпион UFC собирается получить чемпионский титул в боксе.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сообщил о возможном боксерском поединке с чемпионом мира по версии WBA (Super) в полусредней весовой категории филиппинцем Мэнни Пакьяо. Экс-чемпион UFC собирается получить чемпионский титул в боксе."Я все еще открыт для других боксерских боев. Мы близки к подписанию контракта с Мэнни. Правда, это произойдет не в ближайшее время. Я хочу боксировать снова и завоевать чемпионский титул в боксе", – цитирует Макгрегора ESPN.Напомним, что ирландский боец 27 августа 2017 года уступил в боксерском поединке американцу Флойду Мэйвезеру-младшему.