Аномально теплая погода в России берет все новые рубежи. Метеорологи констатировали, что ей удалось подавить даже традиционные крещенские морозы, которые обычно наступают в период с 15 по 19 ..

Аномально теплая погода в России берет все новые рубежи. Метеорологи констатировали, что ей удалось подавить даже традиционные крещенские морозы, которые обычно наступают в период с 15 по 19 января. В предыдущие годы в эти дни были одними из самых холодных, передаетГидрометцентр России прогнозирует на ближайшее дни теплую погоду. Исполняющий обязанности директора центра Роман Вильфанд отметил, что такие атмосферные явления происходят в стране редко. Удивление вызывает тот факт, что в аномальной зоне оказалась почти вся территория государства. По словам синоптика, в предстоящие пять дней температура воздуха будет на 12 градусов выше нормы, передает