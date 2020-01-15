Алексей Кудрин высказался по поводу идеи уменьшения подоходного налога для малоимущих. Он заявил, что Счетная палата не вносила и не рассматривала такого предложения.

Алексей Кудрин высказался по поводу идеи уменьшения подоходного налога для малоимущих. Он заявил, что Счетная палата не вносила и не рассматривала такого предложения, и что оно имеет "очень косвенное" отношение к борьбе с бедностью.Кудрин считает, что эффективнее было бы ввести субсидию, которая выплачивалась бы с учатом дохода каждого члена семьи, передает РИА Новости.В декабре на встрече с региональными омбудсменами президент Владимир Путин обещал подумать о том, чтобы освободить россиян, получающих минимальную заработную плату, от НДФЛ. Поскольку минимальный размер оплаты труда приравнен к прожиточному минимуму, вычет налога из этой суммы приведет к тому, что доход гражданина опустится ниже планки, установленной государством.Идею освобождения малоимущих граждан от налога поддержали также глава Минэкономразвития Максим Орешкин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава ВТБ Андрей Костин. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что необходимо прежде понять, как нововведение скажется на региональных бюджетах.