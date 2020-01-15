Всего в официальных местах обряд омовения смогут пройти 14 тыс. человек

В официальных местах обряд омовения смогут пройти 14 тысяч верующих.В ночь с 18 на 19 января тысячи верующих встретят один из главных православных праздников - Крещение.Для безопасности...В эту ночь во всех храмах области пройдут службы, которые соберут тысячи горожан. В них же и освятят воду. После многие спешат провести крещенские купания. Этот обряд для некоторых -не только православный ритуал, но и способ закалить организм и даже проверить себя. Ведь окунуться в ледяную воду рискнёт далеко не каждый. Правда, в этом году испытание для тела и духа будет не таким рисковым, температурные рекорды этой зимы не дают льду даже толком образоваться. В том числе поэтому внимание к организации купелей в региональном МЧС уделили особое.Места, где организуют крещенские купания, предварительно подготовят: проверят дно и глубину, укрепят берега, поставят лестницы для спуска и подъёма, организуют освещение и ограждение. Во Владимире рядом с местами массовых крещенских купаний, а ими традиционно становятся 4 городских водоёма - озёра Семязино и Глубокое, пруды Заклязьминский и Гусинка, установят отапливаемые палатки, где можно будет переодеться и согреться.Где «нырнуть»?Владимирские купели рассчитаны на 6 тыс. человек: больше всего народа ждут на Семязино - 2,8 тыс. человек, а меньше всего верующих сможет принять водоём Гусинка - там окунутся около 450 человек.По области большинство мест - купелей организуют при часовнях и храмах. Например, в Гусь-Хрустальном окунуться можно будет на затоне реки Варварка у Свято - Троицкого храма - Часовни Святой Великомученицы Варвары, а в Вязниковском районе - источник Свято Казанского скита в районе деревни Акиньшино.Полный список купелей в каждом населённом пункте можно найти на сайтах районных и городских администраций.Всего в официальных местах обряд омовения смогут пройти 14 тыс. человек - жителей и гостей области.По одномуДля того, чтобы Крещенская ночь прошла без ЧП, на местах купаний будут дежурить спасатели, сотрудники полиции, «скорой помощи» и представители местных администраций. К купелям будут пускать по одному, а подъезжать к ним на машинах запретят. Места, куда не зарастает «народная тропа» - во Владимире это река Клязьма, будут патрулировать сотрудники полиции. Тем, кто будет окунаться в необорудованном месте, грозит штраф.Начальник пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко:- Чтобы крещенское купание прошло без последствий для здоровья, есть простые правила, которые следует соблюдать. До проруби надо идти в обуви, поскольку ноги охлаждаются в первую очередь, а раздеваться перед купанием нужно постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь и только потом раздеться до плавок или купальника. Перед купанием следует разогреть тело и сделать зарядку. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперёд головой. Прыжки в воду и погружение с головой увеличивают потерю температуры и могут привести к шоку от холода. Не стоит находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. Нырять не следует: при всплытии с закрытыми глазами в малой проруби можно «промахнуться» и удариться головой об лёд. Если с вами ребёнок, следите за ним во время его погружения в прорубь. Выйдя из проруби, не мешкая, вытрите тело большим мягким полотенцем, наденьте сухую одежду и обувь и выпейте горячего чая.Кому нельзяИз года в год медики и спасатели настоятельно советуют не привозить к крещенской купели детей и тем более младенцев. Это купание пойдёт на пользу только людям, здоровым духовно и физически. Без специальной подготовки и опыта закаливания купание может закончиться плачевно. При погружении в ледяную воду происходит спазм капилляров и периферических сосудов тела - кровь устремляется к сердцу и мозгу, стимулируя их работу, поэтому возникает опасность сердечного приступа, судорог, быстрого развития пневмонии.Людям с сердечными и бронхолёгочными заболеваниями нельзя окунаться в прорубь! Также от купания в ледяной воде нужно отказаться при эпилепсии, склонности к судорогам, воспалении почек, проблемах со щитовидной железой и при инфекционных заболеваниях. Но даже здоровому, закалённому человеку категорически противопоказано употреб­лять алкоголь перед погружением в прорубь! Алкоголь способствует быстрому переохлаждению и даёт лишнюю нагрузку на сердце. Для повышения «морозоустойчивости» организма можно за полтора-два часа до купания съесть столовую ложку рыбьего жира с ломтиком хорошо посоленного чёрного хлеба и с кусочком лимона. Алкоголь после купания тоже стоит исключить.