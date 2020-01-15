В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) череповецкая Северсталь на домашнем льду обыграла екатеринбургский Автомобилист со счетом 3:1.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) череповецкая "Северсталь" на домашнем льду обыграла екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 3:1.У победителей встречи голами отметились Дмитрий Марковин (30), Игорь Гераськин (44) и Сергей Монахов (56), а у гостей единственную шайбу забросил Никита Трямкин (45)."Северсталь" одержала четвертую победу в последних пяти играх и с 45 очками занимает десятое место в Западной конференции, а "Автомобилист" расположился на четвертой строчке на Востоке, имея в активе 59 очков.В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ подопечные Андрея Разина в четверг, 16 января, примут московский "Спартак", а екатеринбуржцы в тот же день дома сыграют с уфимской командой "Салават Юлаев".Результаты других встреч:"Торпедо" – "Сочи" – 2:1 ОТ;"Витязь" – "Йокерит" – 2:3;