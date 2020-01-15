Хоккеисты казахстанского Барыса в Нур-Султане принимали уфимский Салават Юлаев в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:3. У победителей дублями отметились сразу два игрока – Дастин Бойд и Аркадий Шестаков.

Хоккеисты казахстанского "Барыса" в Нур-Султане принимали уфимский "Салават Юлаев" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:3. У победителей дублями отметились сразу два игрока – Дастин Бойд и Аркадий Шестаков.Еще один гол за "Барыс" забил Атте Охтамаа. В составе команды из Уфы отличились Владислав Картаев, Александр Кадейкин и Вячеслав Солодухин.Казахстанский клуб идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 63 очка. "Салават Юлаев" с 52 баллами остался седьмым на Востоке.