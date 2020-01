Побег туристов от лавины попал на видео. Люди были вынуждены в панике покидать место схода снега.

Побег туристов от лавины попал на видео. Люди были вынуждены в панике покидать место схода снега.Кадрами поделился очевидей событий некий Навид Трамбу. Он заснял, как туристы в панике разбегаются перед буйством стихии. Особенно смелые сперва снимали происходящее на телефон, но как только движение снега начало набирать скорость, люди сели в машину и попытались уехать.Как сообщает газета "", инцидент снят в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. На заднем плане очевидец все время просил прекратить съемку лавины и поберечь себя.Ever seen the force of a moving glacier in real-time? This is in Tinku nallah near Pooh on NH-5, Kinnaur, HP.. is not a distant reality.— Naveed Trumboo IRS (@NaveedIRS)