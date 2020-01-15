В Прямом эфире – шокирующие разоблачения мафии попрошаек, работающих в метро. О них стало доподлинно известно после того, как чудом удалось избавить из рабства 70-летнюю Нину Ивановну Присяжнюк. Пенсионерка рассказала о том, как рабовладельцы мучают стариков, заставляя просить милостыню.

В "Прямом эфире" – шокирующие разоблачения "мафии попрошаек", работающих в метро. О них стало доподлинно известно после того, как чудом удалось избавить из "рабства" 70-летнюю Нину Ивановну Присяжнюк."Хозяева" заставляли пенсионерку каждый день стоять на улице и просить милостыню у прохожих, все собранные деньги забирали, а ее увозили на квартиру, где избивали, морили голодом и угрожали расправой в случае попытки сбежать.Только оказавшись в полицейском участке, она рассказала о том, как попала в "рабство", и о других одиноких стариках, которых цинично используют их "хозяева".Нина Ивановна рассказала, что ее муж и дочь умерли, а сын попал в тюрьму. Она приехала в Москву заработать, мыла полы в метро, там ее и "выловили", приставив к новой "работе".По словам Присяжнюк, таких, как она, в метро очень много, но старики не могут никому пожаловаться – боятся, потому что за ними все время следят "надсмотрщики".Одной из таких была цыганка из Молдавии, которую пенсионерка очень боялась. По ее словам, непослушных "рабов" без документов, которых все равно никто не хватится, даже убивали.Сейчас по делу Нины Ивановны идет проверка, но установить все факты использования стариков мафией попрошаек правоохранителям непросто.Например, женщина — "куратор" Присяжнюк заявила, что потеряла документы, так что проверка наверняка ни к чему не приведет.Олег Мельников — руководитель общественного движения "Альтернатива", которое вызволило из рабства Нину Ивановну, во время программы призвал не давать бездумно деньги старикам, а спрашивать, не нужна ли им помощь, потому что сами они, если попали в такую ситуацию, сбежать не могут.Сколько в день собирают "рабовладельцы" с каждого старика, который занимается попрошайничеством? Как налажен их "Бизнес"?Удалось ли найти кого-то из родственников Нины Ивановны, готовых позаботиться о ней, и что узнали корреспонденты программы, внедрившиеся в мафию попрошаек?Как вызволить одиноких стариков, попавших в "рабство" к садистам, и что мешает пресечь деятельность мафии попрошаек?Подробнее об этом — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".