Российский МИД напомнил соотечественникам о том, что на Филиппинах усилены меры безопасности, там эвакуируют людей. А в посольстве рассказали, что жалоб от россиян дипмиссия не получала.

Российский МИД напомнил соотечественникам о том, что на Филиппинах усилены меры безопасности, там эвакуируют людей. А в посольстве рассказали, что жалоб от россиян дипмиссия не получала.14 января вулкан Тааль произвел второй выброс пепла, напоминает телеканал "Россия 24". За сутки в районе острова Лусон, где он находится, произошло 90 землетрясений. Пострадавших нет. В Маниле не работают школы и университеты. Но аэропорт снова начал принимать и отправлять рейсы, поэтому всех туристов просят внимательно следить за информацией по вылетам.