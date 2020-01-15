Победительница конкурса красоты Мисс Бельгия-2020 попала в неловкую ситуацию на сцене. 23-летняя Селин ван Уйстель упала, спускаясь по ступенькам, и ее бюстгальтер случайно расстегнулся, упав ей под ноги. Впрочем, девушка достойно вышла из положения.

Победительница конкурса красоты "Мисс Бельгия-2020" попала в неловкую ситуацию на сцене. 23-летняя Селин ван Уйстель упала, спускаясь по ступенькам, и ее бюстгальтер случайно расстегнулся, упав ей под ноги. Впрочем, девушка достойно вышла из положения.Модель сделала вид, что ничего не произошло и, продолжая улыбаться, поклонилась зрителям, а деталь ее гардероба осталась на сцене.Видео инцидента опубликовал канал RTL.