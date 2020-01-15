На нефтехимическом предприятии в южной провинции Китай произошло ЧП – на территории завода прогремел сильный взрыв, после чего начался пожар. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало, пожарным удалось взять ситуацию под контроль.

Во вторник, 14 января, на химическом заводе в городе Чжухай, расположенном в провинции Гуандун на юге Китай, прогремел мощный взрыв, после чего возник сильный пожар.К месту ЧП были стянуты усиленная группировка пожарным, которым удалось взять ситуацию под контроль, об этом сообщают китайские СМИ.В настоящее время сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.