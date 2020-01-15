На нефтехимическом предприятии в южной провинции Китай произошло ЧП – на территории завода прогремел сильный взрыв, после чего начался пожар. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало, пожарным удалось взять ситуацию под контроль.
Во вторник, 14 января, на химическом заводе в городе Чжухай, расположенном в провинции Гуандун на юге Китай, прогремел мощный взрыв, после чего возник сильный пожар.
К месту ЧП были стянуты усиленная группировка пожарным, которым удалось взять ситуацию под контроль, об этом сообщают китайские СМИ.
В настоящее время сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.