В Москве на 13-м этаже одного из небоскребов Москва-Сити мужчина взял в заложники человека. По данным , речь идет о башне Империя. На место ЧП направлены сотрудники правоохранительных ..

В Москве на 13-м этаже одного из небоскребов Москва-Сити мужчина взял в заложники человека. По данным , речь идет о башне "Империя".На место ЧП направлены сотрудники правоохранительных органов и медики. О пострадавших не сообщается.