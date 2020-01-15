В Кабардино-Балкарии спасли альпиниста из Минска, который сорвался с высоты во время одиночного восхождения на Эльбрус. В больницу 36-летнего пострадавшего доставили с травмой грудной клетки.

В Кабардино-Балкарии спасли альпиниста из Минска, который сорвался с высоты во время одиночного восхождения на Эльбрус. В больницу 36-летнего пострадавшего доставили с травмой грудной клетки.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от МЧС КБР (@mchskbr) 13 Янв 2020 в 9:25 PSTКак рассказали сотрудники республиканского управления МЧС, мужчина все сделал по правилам, но не рассчитал свои силы — в ночи сорвался со скалы Пастухова на высоте примерно 4800 метров над уровнем моря. Самостоятельно передвигаться мужчина не мог, а потому он подал сигнал бедствия. Эвакуировать его отправились сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.К половине восьмого утра 14 января спасательная операция была завершена. Пострадавшего, как видно на кадрах, спустили на поляну Азау и передали медикам.