Богатырь ростом 25 метров установлен недалеко от стелы «Владимир» на улице Растопчина

Во Владимире на въезде в город со стороны Нижнего Новгорода завершился монтаж светящегося богатыря на опору линии электропередач. Ранее там установили лишь конструкцию, а сейчас её оборудовали светодиодной подсветкой.Богатырь ростом 25 метров установлен недалеко от стелы «Владимир» на улице Растопчина. Конструкция представляет из себя богатыря с мечом и щитом, на котором изображён герб Владимирской области.