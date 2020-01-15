Вместо оплаты услуг транспорта обвиняемый схватил телефон водителя и убежал.

Отделом дознания межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего ранее судимого безработного местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.161 УК РФ (грабеж).Осенью прошлого года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратился водитель такси, сообщивший, что неизвестный мужчина похитил принадлежащий ему сотовый телефон.Со слов потерпевшего было установлено, что после осуществления поездки, вместо оплаты услуг транспорта, пассажир неожиданно схватил телефон водителя и убежал.Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 10 000 рублей.В результате проведенных сотрудниками уголовного розыска мероприятий, личность обвиняемого была установлена и спустя два дня он был задержан. Им оказался ранее попадавший в поле зрения правоохранителей 33-летний житель города Мурома.В ходе расследования уголовного дела фигурант дал признательные показания, пояснив, что похищенный телефон продал.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.