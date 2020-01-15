Вице-премьер Виталий Мутко рассказал о мотивах, побудивших Дмитрия Медведева объявить об отставке правительства в полном составе. Он выступил с заявлением на Гайдаровском форуме, проходящем в эти дни в Москве.

Вице-премьер Виталий Мутко рассказал о мотивах, побудивших Дмитрия Медведева объявить об отставке правительства в полном составе. Он выступил с заявлением на Гайдаровском форуме, проходящем в эти дни в Москве.По словам Мутко, отставка правительства вызвана запросом наизменения. "Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надовыходить с новыми подходами", – передает слова вице-премьерателеграм-канала "Раньше всех. Ну почти".Глава правительства Дмитрий Медведев объявил об уходе вотставку 15 январ после послания Владимира Путина Федеральному собранию. Вчисле прочего, глава государства предложил дать Госдуме дополнительныеполномочия по утверждению состава кабинета министров.Новость дополняется.