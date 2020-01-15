Вице-премьер Виталий Мутко рассказал о мотивах, побудивших Дмитрия Медведева объявить об отставке правительства в полном составе. Он выступил с заявлением на Гайдаровском форуме, проходящем в эти дни в Москве.
Вице-премьер Виталий Мутко рассказал о мотивах, побудивших Дмитрия Медведева объявить об отставке правительства в полном составе. Он выступил с заявлением на Гайдаровском форуме, проходящем в эти дни в Москве.
По словам Мутко, отставка правительства вызвана запросом на
изменения. "Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо
выходить с новыми подходами", – передает слова вице-премьера
телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти".
Глава правительства Дмитрий Медведев объявил об уходе в
отставку 15 январ после послания Владимира Путина Федеральному собранию. В
числе прочего, глава государства предложил дать Госдуме дополнительные
полномочия по утверждению состава кабинета министров.
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