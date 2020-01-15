Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. Первым делом глава государства обратил внимание не демографические проблемы. К работе чиновников у президента возникли серьезные претензии.

Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. Первым делом глава государства обратил внимание не демографические проблемы. К работе чиновников у президента возникли серьезные претензии.Россия вступила в сложный демографический период,рождаемость снова начала падать, констатировал президент в своем посланииФедеральному собранию. Негативные прогнозы не могут не настораживать, подчеркнулон.Одной из важнейших задач является создание новых мест вяслях. Путин напомнил, что регионам выделены средства, которые позволяютсоздать до конца 2021 года 255 тысяч новых мест. Но темпы работы сейчаснедостаточные, заметил Путин.Оказалось, что целевые показатели достигнуты не были: вместо 90 тысяч мест в яслях было создано 78."Из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысяч. На остальныхне получена образовательная лицензия. Уважаемые главы субъектов Федерации.Нельзя так работать!" – раскритиковал чиновников Путин.Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет уже с 1 января 2020 года:«Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть действительно со сложной, очень сложной ситуацией»— RT на русском (@RT_russian)Владимир Путин выступает в послании Федеральному собранию вмосковском Манеже. В зале присутствуют глава обоих палат парламента,руководство администрации президента и правительства, губернаторы ипредставители законодательных собраний регионов. Мероприятие освещают 885работников СМИ.Послание федеральному собранию – это программныйполитико-правовой документ. Владимир Путин озвучивает политические,экономические, социальные вопросы, предлагает решения конкретных проблем.