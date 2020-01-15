Ранее мужчина был задержан сотрудниками полиции при попытке сбыта награды на улице Арбат...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске по подозрению в попытке сбыта государственной награды СССР.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в одном из столичных аэропортов задержали 32-летнего приезжего мужчину, находившегося в федеральном розыске.Ранее мужчина был задержан сотрудниками полиции при попытке сбыта награды на улице Арбат. У злоумышленника была изъята медаль «За оборону Ленинграда». Проведенной экспертизой установлено, что изъятая медаль является подлинной государственной наградой СССР.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В дальнейшем подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В настоящее время задержанный мужчина передан инициатору розыска.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60