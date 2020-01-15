Злоумышленник, пытаясь отобрать сумку, несколько раз ударил пожилую женщину ногами, после чего с похищенным скрылся...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило заявление от 69-летней жительницы столицы. Женщина сообщила, что в подземном переходе на Садовой-Самотечной улице на нее напал неизвестный мужчина. Злоумышленник, пытаясь отобрать сумку, несколько раз ударил ее ногами, после чего с похищенным скрылся. Согласно справке из медицинского учреждения у потерпевшей диагностированы перелом плечевой и лопаточной кости, а также ушибы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на 1-й Квесисской улице задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый приезжий мужчина. Со слов злоумышленника, сумку с имуществом потерпевшей он выбросил, а деньги потратил на собственные нужды.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60