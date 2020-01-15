В Краснокаменске задержаны трое местных жителей, подозреваемых в передаче заключенным наркотиков. Доставка запрещенных веществ осуществлялась с помощью самодельной пневмопушки.

В Краснокаменске задержаны трое местных жителей, подозреваемых в передаче заключенным наркотиков. Доставка запрещенных веществ осуществлялась с помощью самодельной пневмопушки.Ранее работники колонии обнаружили при осмотре прилегающей территории три свертка с марихуаной — до адресата в итоге товар не дошел.Затем, в ходе оперативных мероприятий сотрудники территориального отдела по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» УМВД России по Забайкальскому краю, задержали автомобиль с подозреваемыми, в котором было найдено полкилограмма марихуаны.Одновременно с этим обыски произошли и по местам жительства задержанных, где и была найдена самодельная пневмопушка.Подозреваемые, по сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, заключены под стражу на время проведения предварительного расследования.